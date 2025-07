Triathlon buoni risultati per gli azzurri nelle semifinali della World Cup Tiszaujvaros

Il fine settimana della World Triathlon Cup Tiszaujvaros si accende di emozioni con le semifinali che hanno già regalato grandi soddisfazioni agli azzurri, tutti qualificati per le finali di domani. La competizione in Ungheria, tra sfide avvincenti e protagonisti di alto livello, promette ancora molte sorprese. Restate con noi, perché il meglio deve ancora arrivare!

Ha preso ufficialmente il via il fine settimana della World Triathlon Cup Tiszaujvaros (Ungheria). Il format del weekend prevedeva nella giornata odierna le semifinali, mentre domani sarà la volta delle finali dei due comparti. Tutti qualificati gli azzurri impegnati. Nella prima semifinale femminile svetta la tedesca Lisa Tertsch con il tempo di 57:50, con 6 secondi di vantaggio sulla britannica Jessica Fullagar, quindi terza la svedese Tilda Mansson a 1:05. Quarta posizione per l'austriaca Carina Reicht a 1:06, quinta per la britannica Annabel Morton a 1:06, quindi è sesta la nostra Costanza Arpinelli a 1:06.

