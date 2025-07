charlotte casiraghi minidress cortissimo per la consegna dei premi carolina senza parole

Charlotte Casiraghi incanta ancora una volta con il suo look audace e sofisticato, sfoggiando un minidress cortissimo durante la consegna dei premi Carolina. La principessa, simbolo di stile e eleganza, ha catturato l’attenzione di tutti alla manifestazione equestria nel Principato di Monaco, dimostrando che la moda può essere anche un gesto di passione e personalità. Ancora una volta, Charlotte si conferma icona di charme e raffinatezza, lasciando tutti senza parole.

Ancora una volta Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi sono state protagoniste del torneo equestre LGCT Jumping of Monaco Pro-Am Cup, che ha avuto luogo il 5 luglio 2025 nel Principato. Dopo un anno d’assenza, quindi, la figlia della Principessa è tornata al suo fianco nella manifestazione sportiva, visto che lo scorso anno era stata sostituita dal fratello Andrea Casiraghi. Per presenziare all’occasione mondana le due esponenti di spicco della casata di Monaco hanno scelto dei look piuttosto diversi. Se la sorella del Principe Alberto ha indossato un raffinato abito lungo, la nipote, invece, ha sorpreso tutti con un minidress, che esaltava il suo fisico perfetto. 🔗 Leggi su Dilei.it