Espulso dopo aver terrorizzato la ex davanti ai figli | a Padova 214 stranieri rimpatriati ecco perché

Una recente operazione a Padova ha portato all'espulsione di 214 stranieri nel primo semestre del 2025, motivata da reati e pericolosità sociale. Tra questi, un episodio inquietante ha visto un uomo espulso dopo aver terrorizzato l'ex partner davanti ai figli, sottolineando l'importanza di azioni efficaci per garantire la sicurezza della comunità. Questo intervento dimostra come le autorità siano impegnate a proteggere i cittadini mediante coordinamento e fermezza.

