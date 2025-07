Filippo Ganna costretto al ritiro dal Tour de France a causa di una caduta

Il sogno di Filippo Ganna al Tour de France 2015 si è spezzato in appena 114 km, quando una caduta durante una curva ha costretto il campione piemontese al ritiro. Nonostante il coraggio e la determinazione, l’incidente ha segnato un momento difficile per il talento azzurro, che aveva mostrato grandi promesse in quella breve ma intensa avventura. La dinamica dell’incidente rivela quanto questa gara possa essere imprevedibile e crudele.

È durato soltanto 114 km il Tour de France 2015 del campione piemontese. Filippo Ganna è stato infatti costretto al ritiro a causa di una caduta, a 130 km dall’arrivo, nell’affrontare una curva verso destra. Visibilmente dolorante, ha provato a riprendere la corsa, ma non c’è stato nulla da fare. FILIPPO GANNA COSTRETTO AL RITIRO DAL TOUR DE FRANCE: LA DINAMICA DELLA CADUTA Il corridore azzurro ha avuto la peggio quando, in un restringimento di carreggiata, ha perso il controllo della propria bicicletta, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Subito soccorso, ha provato a ripartire, ma le escoriazioni riportate e i dolori lo hanno costretto ad abbandonare definitivamente la corsa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Filippo Ganna costretto al ritiro dal Tour de France a causa di una caduta

