Quando torna Kvaratskhelia? C’è la notizia sul rientro dall’infortunio

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 17 novembre 2022) Uno dei protagonisti assoluti di quest’inizio di stagione straordinario della squadra di Spalletti è sicuramente il georgiano, che a suon di gol e assist ha lasciato tutti a bocca aperta. Purtroppo l’ala azzurra non ha potuto disputare le ultime 3 partite della squadra partenopea a causa di una lombalgia acuta, che lo ha costretto anche a dare forfait per gli impegni internazionali della sua Georgia. Khvichaof SSC Napoli(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Delle condizioni del georgiano si parla anche sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, il quotidiano ha evidenziato quali potrebbero essere i tempi di recupero e di conseguenzatornerà disponibile il 77 azzurro: “Anche a Tbilisi sta seguendo le indicazioni dello ...