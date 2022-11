(Di giovedì 17 novembre 2022) Dopo la prima parte della stagione, è tempo di valutazioni. In casanon possono che essere positive, con la squadra azzurra che è riuscita a vincere quasi tutte le partite in cui è scesa in campo. Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’opinionista TV Enrico. Tra i vari temi discussi, si è L'articolo

DailyNews 24

Forte di questipositivi mi sono candidato'. 'Quando si devono fare dei lavori specifici in ... tra cui quello di Roma per l'Anno Santo e quello diper ...dei moviolisti sono discordanti in entrambi i casi. L'errore più evidente di Sozza (e del ... class reale diff punti class virtuale41+2 39 MILAN 33 JUVENTUS - 1 32 JUVENTUS 31 ... Napoli, i pareri di Fedele e Zaccheroni su due calciatori azzurri In casa Napoli non possono che essere positive, con la squadra azzurra che è riuscita a vincere quasi tutte le partite.«Ho un consiglio per Fulvio Martusciello...». Prego. «Non usi lo scontro personale nel confronto politico. E poi le bugie hanno le gambe corte». Ecco la replica ...