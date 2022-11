Incroci sentimentali | la recensione del film con Juliette Binoche e Vincent Lindon ai vertici di un triangolo

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ladidi Claire Denis premiato a Berlino 2022 con l'Orso d'argento alla migliore regia. Per Claire Denis il 2022 è un anno speciale. La regista francese mancava sul grande schermo dal 2018, quando è uscito High Life,di fantascienza con protagonisti Robert Pattinson e: in pochi mesi ha presentato non una, ma ben due pellicole in festival internazionali, ricevendo per ognuno un riconoscimento. L'ultimo in ordine di tempo è Stars at Noon, premiato con il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes, l'altro ha ottenuto invece l'Orso d'argento per la migliore regia a Berlino. Ed è proprio di questa opera che stiamo per parlare: ladi...