Adnkronos

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 41mila casi dialche uccide circa 34mila persone: come se ogni anno scomparisse dalla cartina geografica del nostro Paese una città come ...... runner e paziente oncologica colpita da tumore alche ha portato a termine i 42,195 km ...prendere parte alla manifestazione bizantina vestendo i colori della Romagna che lotta contro il... Cancro polmone, priorità test genetici e Lung Unit (Adnkronos) - "La Lung Unit deve guidare il paziente con diagnosi di tumore al polmone nel suo percorso. Il modello multidisciplinare delle Lung Unit, però, è più complesso di quello già sperimentato ...Roma, 17 nov. (Adnkronos Salute) - Nella lotta al cancro, sulla diagnosi molecolare Ngs (Next generation sequencing) ...