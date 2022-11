Campione in MLS | arriva in Serie A | destinazione a sorpresa

(Di giovedì 17 novembre 2022) Joao Moutinho, classe 1998, è un terzino sinistro che milita nella MLS, più precisamente nell’Orlando City. Nella scorsa stagione ha vinto la U.S. Open Cup, la coppa ad eliminazione diretta del calcio maschile americano, nonchè la competizione nazionale più antica di calcio degli USA. Joao Moutinho Difensore Orlando City Spezia-Joao Moutinho: la fumata bianca si avvicina Lo Spezia di Gotti è pronta a rinforzarsi nel mercato di gennaio. Nel mirino Joao Moutinho: il portoghese non ha accettato l’offerta del rinnovo ed è pronto per una nuova avvenutura. I contatti tra le società sono già iniziati.

