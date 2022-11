Benzema preoccupa la Francia | si allena a parte

(Di giovedì 17 novembre 2022)la. Come scrive Le Parisien: questa è la grande domanda a sei giorni da-Australia: Karimsarà in grado di giocare? Il madridista, che continua ad avere un problema alla coscia sinistra, ha giocato solo 116 minuti dalla sua vittoria del Pallone d’Oro avvenuta il 17 ottobre. Ha giocato una partita intera più 26 minuti. Non gioca con il Real Madrid dal 2 novembre, appunto quei famosi 26 minuti contro il Celtic Glasgow. Ha saltato le partite contro Siviglia, Girona, Rayo Vallecano e Cadice. Le Parisien scrive che per la prima volta oggi ladi Deschamps si èta in Qatar allo stadio Jassim Bin Hamad. 29 gradi mitigati dal vento.– scrive Le Parisien – si è riscaldato col gruppo. Dopodiché ha ...

