(Di giovedì 17 novembre 2022) Nel daytime di oggi,ha avuto un crollo e si è sfogata con Maria De Filippiil maestro di ballo. La ballerina è apparsa in difficoltà e ha rivelato di non poter continuare così. Ecco cosa ha detto

L'ex concorrente disi è lasciato andare ad una vera e propriachoc durante la sua recente apparizione in ...L'ex concorrente di '' ne ha parlato come di uno dei momenti più difficili della sua vita, ...toccante che Scanu fa entrando anche nei dettagli: 'Era una cosa di neanche due ... Amici 22, confessione shock di Megan contro Raimondo Todaro Nel daytime di oggi, Megan ha avuto un crollo e si è sfogata con Maria De Filippi contro il maestro di ballo Raimondo Todaro. La ballerina è apparsa in difficoltà e ha rivelato di non farcela così.Lo ha confessato per la prima volta l’ex vincitore di Amici e Sanremo durante un’intervista a Oggi è un altro giorno. Una battaglia vinta, fortunatamente, grazie a un immediato e delicato intervento ...