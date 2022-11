Start up e pmi innovative

(Di mercoledì 16 novembre 2022) il 23 novembre, webinar gratuito per l’avvio e lo sviluppo di un progetto imprenditoriale ad alto valore tecnologico “”, mercoledì 23 novembre, ore 11:00 – 13:00, arriva il webinar gratuito di orientamento su requisiti e procedure per l’avvio e lo sviluppo di un progetto imprenditoriale innovativo ad alto valore tecnologico, promosso da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e realizzato da Formaper. Informazioni e iscrizioni al link. Il webinar è dedicato a chi vuole ricevere un primo orientamento di tipo informativo sull’avvio d’impresa, sui requisiti per l’iscrizione di unaup innovativa /PMI innovativa nell’apposita Sezione del Registro imprese e sulle relative agevolazioni fiscali previste. In questa occasione i partecipanti possono ricevere informazioni utili a distinguere la natura innovativa o meno dei propri progetti, verificare il possesso ...

Il Sole 24 ORE

Tra gli ideatori del progetto e fondatori della- up c'è il 25enne Paolo Licata , laureatosi ... l'attività di consulente per altre startup ee di formatore di giovani imprenditori su soft ...up einnovative ', mercoledì 23 novembre, ore 11:00 - 13:00 , arriva il webinar gratuito di orientamento su requisiti e procedure per avviare e sviluppare un'impresa innovativa ad alto ... PMI e Start up, l'importanza di accedere al mercato dei capitali - Il Sole 24 ORE Start up e Pmi (in Italia ne contiamo più di 250) sono avvantaggiate in questa fase sia dalla velocità con cui possono reagire a richieste del mercato, sia dal crollo dei costi dell’elettronica, che ..."Progetti e iniziative allo studio - ha sottolineato il rettore Edoardo Alesse - sono principalmente rivolti a start up e piccole e medie imprese, in quanto le aziende più grandi riescono a sviluppare ...