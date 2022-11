leggo.it

Prima l'ha violentata , poi le ha intimato il silenzio, minacciandola di licenziarlia. 'altrimenti perdi il lavoro', l'avvertimento brutale con cui un uomo di 39 anni, titolare di un bar a Potenza , ha costretto una sua dipendente, una barista , a non parlare, a non ...... prendi in giro un povero ragazzo innamorato e ti fai consolare da un altro che avevi adocchiato e parli di mio fratello che è single e scherza sull'argomento Fai più bella figura se... «Stai zitta o ti licenzio»: il titolare di un bar violenta la giovane dipendente e poi la minaccia Terminata la diretta del GFVip 7, Antonella Fiordelisi è stata protagonista di uno sfogo a causa dei fischi ricevuti durante la puntata ...Antonella Fiordelisi furiosa per i fischi e gli applausi ricevuti in diretta al Grande Fratello Vip contro di lei. La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata pesante per Antonella Fiordelisi.