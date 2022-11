Simeone-Atletico Madrid | è tempo di dirsi addio?

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sono passati quasi 12 anni. 12 anni da quando Diego, dopo un passato da calciatore nell’de(1994-1997 e 2003-2005), ha preso in mano quella che era a tutti gli effetti la seconda squadra della capitale spagnola. Con l’ex Inter e Lazio l’è diventato grande collezionando, durante questa gestione, 8 trofei, di cui la metà internazionali (2 Europa League e 2 Supercoppe Europee). Eppure, specialmente durante questa prima parte di stagione, alcuni dubbi sembrano ingigantirsi sempre di più, riguardo il suo futuro alla guida dei Colchoneros, scopriamo perché. È finito il Cholismo in Europa? Uno dei maggiori motivi per cui il Cholosembra essere a rischio è sicuramente il fallimento ottenuto nel girone, davvero abbordabile, in Champions ...

L'Madrid, infatti, è reduce dalla forte delusione europea, dato che è arrivata quarta in ... In molti si sono chiesti se fosse davvero la fine del cicloe del cholismo, ma la cura ......posarsi in casaMadrid. I Colchoneros sono stati buttati fuori dalla Champions e non usufruiranno neanche del paracadute Europa League. In campionato le cose non vanno meglio conche ...Joao Felix sta attraversando un momento complicato con la maglia dell’Atletico Madrid. Il portoghese è di fatto diventato una riserva. Dopo un inizio da titolare, Simeone lo ha sempre utilizzato a ...A 27 anni e con 7 anni di carriera all’Atletico Madrid, Angel Correa ha deciso di dare una svolta alla sua carriera e, soprattutto, di mettere fine all’avventura madrilena. Con Simeone il ragazzo non ...