Perché gli attacchi di Butti a Colao sul Pnrr sono lontani dalla realtà

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Alessio, sottosegretario a Palazzo Chigi con delega all’Innovazione, ha attaccato brutalmente Vittorio, ministro dell’Innovazione del governo Draghi. Ma le accuse sembrano molto lontane. Parlando al Forum di Asstel,ha definito la situazione lasciata dal governo Draghi “a dir poco imbarazzante” e “con ritardi macroscopici”. Per l’esponente di FdI la Commissione Ue “ha manifestato preoccupazioni al governo uscente, che ha dichiarato di non poter raggiungere gli obiettivi precedentemente indicati”. Ma l’affermazione non trova riscontri. O meglio, ne trova di segno opposto.la Commissione ha ricevuto a settembre i chiarimenti finali e non risulta che abbia espresso alcuna preoccupazione, tanto è vero che pochi giorni fa ha rilasciato la seconda ...