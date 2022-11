ilgazzettino.it

L'emergenza è diventataampia, siamo in un contesto di multi - crisi, il rischio più grosso è che non sappiamo gestire il. Dobbiamo avere una visione doppia L: di lungo e di largo. ...La sua prima tappa è stata al COP27 di Sharm - El - Sheikh dove la sua presenza erarichiesta. E con la Cina che si avvicina alla Russia, lo status quo potrebbe davvero essere rotto in. ... Molto Futuro In occasione di IAB Forum 2022, Engage intervista l’Head of Gaming Advertising del gruppo: “Siamo una realtà molto dinamica e ci prepariamo ad aggregare sotto il nostro brand nuove aziende ...A urne chiuse ma ancora “calde”, la maggioranza parlamentare è già chiara. La macchina istituzionale deve ancora prendere il via, un nuovo Parlamento si riunirà ...