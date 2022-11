Mini manovra | asse Meloni-Giorgetti Non far arrabbiare l' Ue | bene così

Se non direttamente in. Lo stesso ministro dell'Economia Giorgetti , da Bali, ha ribadito l'... La prima prevede la cancellazione delle- cartelle fino a 1.000 euro e uno sconto del 50% di ...Oltre alla rottamazione delle cartelle fino a 1.000 euro e al dimezzamento di quelle tra 1.000 e 3mila euro, si pensa alla rateizzazione lunga con- sanzione del 5% per gli altri avvisi. Tra le ...Cestinati i debiti fino a mille euro pre-2015. Saldo e stralcio fino a tremila. Per tutti gli altri c’è la rateizzazione. Il viceministro Leo: “Ok alla flat ...Su Rete 4 l'esponente di governo dà alcuni dettagli della prossima "tregua fiscale": le contestazioni fino a mille euro potranno essere stralciate, mentre per quelle tra mille e tremila euro l'imposta ...