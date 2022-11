Michelle Obama in Michael Kors Collection e le altre

Agenzia ANSA

Quello che per noi è satira per loro è dibattito reale. Joe Biden è un robot malfunzionante e Hillary Clinton succhia sangue dai bambini. Trump è amico degli ufo buoni, quelli biondi e un po' di ...La vittoria di Donald Trump nel 2016 fa ancora male. Non usa mezzi termininel commentare la decisione degli elettori di scegliere colui che all'epoca era il candidato repubblicano come successore di Barackalla Casa Bianca. L'ex First Lady è stata ... Usa: Michelle Obama, la vittoria di Trump fa ancora male Quello che per noi è satira per loro è dibattito reale. Joe Biden è un robot malfunzionante e Hillary Clinton succhia sangue dai bambini. Trump è amico degli ufo buoni, quelli biondi e un po' di destr ...La vittoria di Donald Trump nel 2016 fa ancora male. Non usa mezzi termini Michelle Obama nel commentare la decisione degli elettori di scegliere colui che all'epoca era il candidato repubblicano come ...