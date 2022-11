L’UEFA svela le linee guida per stadi e infrastrutture “green”

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Per quale scopo si costruisce unoo, perché collocarlo in un luogo piuttosto che in un altro, concependolo fin dalla progettazione come un elemento inserito nel paesaggio. Come renderlo rispettoso dell’ambiente, sia dal punto di vista del risparmio energetico che dello smaltimento dei rifiuti prodotti in occazione degli eventi sportivi che ospiterà. Sono gli scopi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.