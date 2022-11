Litorale | M5S Roma-Civica Raggi | “Va a regime il PUA | riconsegniamo le spiagge ai romani”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Domani l’Assemblea Capitolina approverà – con il nostro voto favorevole – la proposta di delibera che manda ail Piano di utilizzazione degli arenili del Mare di. Il Piano, votato in tutte le Commissioni consiliari della scorsa consiliatura e licenziato dalla Giuntacon la firma dell’allora assessore all’Urbanistica Luca Montuori, è uno strumento fondamentale per riconsegnare leaini. Rimangono intatti i capisaldi da noi inseriti nella scorsa consiliatura, ossia l’indice di edificabilità sulla base del Piano Regolatore Generale e l’eliminazione delledi Castel Porziano dal computo metrico del 50% dilibere previste per legge. Questo permetterà di abbattere cemento e barriere divisive, di creare spazi per rendere ...

Il Faro online

In una nota congiunta i gruppi consiliari capitolinie Lista Civica Raggi Ecologia e ...lavoro condotto dall'amministrazione Raggi restituiamo ai romani la completa visibilita' dele a ......quadro allarmante di come la criminalità organizzata si sarebbe insinuata nei due enti del... Infine, come detto, i deputati lazialihanno annunciato il deposito di una mozione per ... Litorale, M5S Roma-Civica Raggi: "Grazie alla Giunta Raggi, le spiagge romane tornano ai cittadini” “Domani l’Assemblea Capitolina approverà – con il nostro voto favorevole – la proposta di delibera che manda a regime il Piano di utilizzazione degli arenili del Mare di Roma. Il Piano, votato in tutt ...“Restituiamo ai romani la completa visibilità del litorale e a Roma la grande bellezza che spetta a una Capitale europea che si affaccia sul mare” commentano i consiglieri ...