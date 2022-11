L’idea di Confindustria | “Istituti tecnici diventino ‘licei tecnici’ | così non saranno più scuole di Serie B”

Il Sole 24 ORE

'Se si parla di extraprofitti passache qualcuno stia facendo qualcosa di illecito, non è così. I primi a dire che ci fosse una speculazione sull'energia è stata, nel settembre ...In altri versidi far rimanere al lavoro chi poteva andare ...'ipotesi, salvo una scelta politica diversa, è stata ...e sindacati sono attenti alla decisione del Governo sulle ... Governo, Confindustria e sindacati: ecco le proposte sul cuneo fiscale