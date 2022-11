Internazionali d’Italia 2023 | Binaghi | “Dobbiamo raddoppiare tutto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Angeloha parlato durante la presentazione delle Finali di Serie A1 in programma a Torino il 10 ed 11 dicembre. Così il presidente della FIT in merito al ‘raddoppio’ degli, che dal prossimo maggio dureranno due settimane ed avranno un tabellone da 96 giocatori: “In questi giorni ho un incontro con i vertici dell’ATP. Ci confrontiamo con le nuove planimetrie del Foro per fare in modo che anche loro siano tranquilli. L’impatto sarà molto forte, non quello del pubblico, che comunque si deve adattare al nuovo format., a catena. Bisognerà realizzare anche qualche nuovo campo. Resta in ballo il progetto di copertura del Centrale. Anche se c’è un altro filone di pensiero tornato di moda adesso che si oppone alla copertura, e che ...