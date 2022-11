Gf Vip | Wilma Goich positiva Daniele Dal Moro | “Mi hanno detto di non dirlo”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, ancheè risultataal Covid nella casa del Grande Fratello Vip. Con un comunicato ufficiale la scorsa settimana il reality aveva annunciato che si erano verificati 4 casi di positività al virus all’interno della Casa di Cinecittà. È statoDala svelare l’aggiornamento: “Avevanodi non”. Ma già su Twitter nelle ultime ore molti utenti che seguono il programma avevano notato un’opera di sanificazione in corso nel salone principale. Per il virologo Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia, il focolaio “non è un caso strano” perché “proprio in ...

