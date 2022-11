Gf Vip | 7 | nuova vippona positiva al Covid | l' annuncio spiazza i fan

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nuovo concorrente del Grande Fratello Vip positivo al: ecco di chi si tratta. Fan preoccupatissimi Non è riuscito ad entrare per ben due anni nella casa del Grande Fratello Vip ma sembra che quest'anno abbia varcato la porta rossa e stia veramente mettendo a dura prova le sorti del programma. Tutto ha avuto inizio con Patrizia Rossetti che durante le nomination di giovedì scorso ha iniziato a tossire stizzosamente allarmando tutti quando poi ha avuto un picco di febbre. Alla donna hanno fatto il tampone per precauzione ma nessuno si sarebbe aspettato di trovare l'esito positivo. Ecco allora che viene subito isolata e tutti i concorrenti sono stati subito tamponati. Dopo la Rossetti sono stati resi noti i nomi di altri vipponi che in puntata di lunedì abbiamo visto isolati. Si tratta di Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini da cui molto probabilmente è ...

La Diva, eliminata la scorsa settimana da Grande Fratello, è risultata positiva al Covid - 19, ... era evidente a tutti che presto avremmo sentito parlare ufficialmente di unacoppia. ...Non c'è davvero pace per la produzione del Grande Fratello, che a quanto pare dovrà affrontare nelle prossime ore la gestione di un nuovo caso positivo al ... La'appestata', se così si può ...Tra i nuovi ingressi di questa nuova edizione del GF Vip c'è anche Luca Onestini, attualmente in isolamento poiché risultato positivo al Covid-19 insieme ad altri concorrenti.