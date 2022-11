G20 | per Meloni “è stato un successo” Gelo con Macron sugli immigrati

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Si è concluso il 16 novembre a Bali, in Indonesia, il G20 dedicato in primo luogo alla guerra in Ucraina. Il presidente indonesiano, Joko Widodo, ha passato il testimone al premier indiano, Narendra Modi. Sarà infatti l’India a ospitare il prossimo summit nel 2024. Il prossimo anno segnerà probabilmente l’ascesa dell’India a superpotenza globale, considerato anche che il grande paese asiatico dovrebbe superare la Cina come nazione più popolosa del mondo. “La maggioranza dei membri del G20 condanna la guerra in Ucraina” si legge intanto nel comunicato finale del summit appena conclusosi a Bali. “Abbiamo ribadito le nostre posizioni nazionali espresse in altre sedi. Tra cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che (…) deplora con la massima fermezza l’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina. E richiede il suo ritiro ...

16.55 Meloni:mia figlia a Bali Diritto mamma Tornando daldi Bali "mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via4 giorni",scrive Meloni su Fb. E domanda: "Ritenete che come ..."Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessanterappresentare al meglio l'Italia aldi Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo viaquattro giorni". Con ...Zelensky in videocollegamento con il G20 in corso a Bali fissa le dieci condizioni dell’Ucraina per porre fine al conflitto e Vladimir Putin risponde con un potente attacco missilistico ..."L'impegno che ci siamo presi è di convocare un consiglio dei ministri lunedì" per approvare la manovra. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti interpellato a margine del G20. "Dobbiamo ...