Emancipation | Antoine Fuqua loda il comportamento di Will Smith | Era gentile con tutti sul set

- Oltre la libertà è diretto daFuqua , da una sceneggiatura di William N. Collage. Il film è prodotto dallo stesso Smith e da Jon Mone per conto di Westbrook Studios, Joey ...Durante una recente intervista con Vanity Fair,Fuqua , il regista di- Oltre la libertà , ha rivelato che durante le riprese sul set della Louisiana, Smith non soltanto si è ...WBAL NewsRadio 1090/FM 101.5 - On Apple TV+ released the full trailer to Emancipation, the Antoine Fuqua-directed slave drama starring ...One day after filmmaker Antoine Fuqua and star and producer Will Smith participated in an extended interview with Vanity Fair about their new film “Emancipation,” Apple released the full-length ...