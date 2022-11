Amici | un amatissimo ballerino del talent nel cast di Magic Mike – The Last dance

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sebastian Melo Taveria è sicuramente stato uno dei ballerini più amati didi Maria De Filippi: i più affezionati telespettatori delshow di Canale 5 lo ricorderanno sicuramente per la sua partecipazione alla sedicesima edizione del programma, accanto a Riccardo Marcuzzo e Michele Merlo. Dopo la sua partecipazione al programma in veste di concorrente, Sebastian oltre a ricoprire il ruolo diprofessionista, ha preso parte al musical diall’Hippodrome di Londra, riscuotendo un grande successo. Per questo la notizia che Sebastian sarà neldel film– Theaccanto a Channing Tatum non ha sorpreso i fan dell’ex allievo delshow, i quali sono ...

Isa e Chia

Il ballerino di, nonché ex alunno, farà parte del cast di Magic Mike 3 ! Magic Mike 3, nel cast anche un ex alunno diChe la scuola disia un trampolino di lancio unico ......è avvenuta al Teatro dei Riuniti luogodall'artista umbertidese, alla presenza della moglie Silvana, delle figlie Silvia e Arabella, dei fratelli, dei parenti e di tanti; presenti il ... Amici, un ballerino del talent nel cast di Magic Mike - The Last dance Un noto e amatissimo ex alunno di Amici, il talent show di Maria De Filippi, farà parte del cast del film Magic Mike 3. Ecco di chi si tratta.La proposta è stata del tutto inaspettata ed è arrivata in queste ore: l’amatissimo cantante ha chiesto al suo compagno di sposarlo. Lo abbiamo scoperto tramite un video che alcuni amici hanno ...