Qatar 2022 | tutti i numeri dei Mondiali di calcio e non solo

Leggi su formiche

(Di martedì 15 novembre 2022) Quest’edizione deidiinè segnata dall’inizio dalle controversie. In Italia, persino il comico e presentatore Fiorello si è scagliato contro l’evento, che comincerà il 20 novembre, invitando al boicottaggio: “Noi abbiamo bloccato il nostro campionato, il campionato più bello del mondo, per dare spazio aiin. Un Paese che non è tradizionalmente calcistico. Quando mai inhanno giocato a pallone? Si dovrebbero ritirareda questo Mondiale. Un Paese dovegli abitanti, ‘iesi’ sul loro zerbino hanno scritto ‘Diritti umani’. E loro li calpestano ogni giorno”. La verità è che nonostante le accuse e le polemiche per la situazione dei diritti umani, e le morti sul lavoro durante la ...