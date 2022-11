Lazio | Zaccagni | “Mi sono emozionato quando ho visto Ronaldinho”

Tra questi, anche Mattia, calciatore della, che ha dichiarato ai microfoni di CalcioNapoli24 :sulla Partita della Pace Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ..." Diego è un personaggio fantastico per quello che è stato, per quello che ha espresso nel calcio - le parole di- . Forse nessuno riuscirà più a fare quello che ha fatto Diego ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ma quello passato dal 4-0 a Firenze, un risultato che la Lazio non aveva mai conquistato in novant’anni di serie A. Era il 10 ottobre, SMS dispensò meraviglie e 2 assist, uno per il 2-0 di Zaccagni e ...