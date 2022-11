Dopo Meta e Twitter anche Amazon licenzia

(Di martedì 15 novembre 2022) Il 2022 sarà un anno da ricordare per i colossi tech, perché nessuno di loro è stato risparmiato dalla crisi che ha costretto l'intero settore a rivedere i piani ere migliaia di dipendenti.che ha tagliato la metà dei lavoratori eche ha annunciato il più robusto piano di ristrutturazione societaria della sua storia, adesso tocca adridurre l'organico lasciando a casa 10.000 persone tra ingegneri e impiegati. Non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali ma nei giorni scorsi l'allarme è stato lanciato dal Wall Street Journal, che ha rivelato il piano voluto dall'amministratore delegato Andy Jessy (successore del fondatore Jeff Bezos) per la revisione dei costi. L'anticipazione è stata ripresa dal New York Times, secondo cui entro la fine della settimana la società ...

il licenziamento di massa, che ha coinvolto 3.700 persone, la metà dei dipendenti di Twitter , Elon Musk fa discutere per altri tre licenziamenti "ad personam", di cui uno in diretta su Twitter. ...Il prossimo passo,una ulteriore fase di lavoro con il RTI prescelto per apportare al progetto ulteriori migliorie, sarà la messa a gara della Proposta per l'affidamento della costruzione: in ...Il gigante di Seattle pronto ad alleggerire un organico cresciuto a dismisura durante la pandemia: adesso la priorità in Silicon Valley è tagliare le spese ...La mancanza di energia elettrica ha costretto l'Ucraina a sospendere il trasferimento di petrolio russo attraverso il suo territorio verso l'Europa. Kiev ha comunicato all'operatore russo Transneft di ...