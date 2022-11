Criscito | addio Toronto | possibile futuro da allenatore

(Di martedì 15 novembre 2022) Un fulmine a ciel sereno, così pare la presa di posizione dell’ex Genoa, Domenico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’avventura americana dell’ex difensore è durata solamente 5 mesi. Un tempo che è apparso più di riflessione che non di ambientamento. L’esperienza alera partita con grandi prospettive e con la voglia di mettersi alla prova. Importanti sono stati anche i legami che ha costruito, ma che ha anche trovato: il rapporto con Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi ha sempre dato quel tocco di Italia che lo ha fatto sentire a casa. A quanto pare, però, altri pensieri hanno invaso la mente di, convinto di lasciare l’MLS dopo esservisi trasferito lo scorso giugno, a seguito della pesante retrocessione maturata con il suo Genoa. A settembre aveva dichiarato «Qui mi trovo bene, l’esperienza in Mls è ...

