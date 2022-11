Baby rapinatori con scacciacani | identificati dai carabinieri due ragazzi di 14 e 16 anni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 15 novembre 2022) Chieti - Sono minorenni gli autori di una rapina a mano armata in un negozio alimentari di Lanciano e di una precedente fallita minuti prima a danno di una merceria, avvenuti la sera di sabato 22 ottobre, all'ora di chiusura. Ihanno identificato e denunciato gli autori che erano in possesso di una. Ihanno 16 e 14. Del caso si occupa la procura dei minori dell'Aquila che li accusa di rapina a mano armata. I minori sono statidopo l'analisi dei filmati delle telecamere. Il primo colpo è stato tentato a danno di una merceria di piazza Garibaldi ma la titolare, spaventata, ha iniziato ad urlare facendoli fuggire. Minuti dopo, attorno alle 19.30, secondo colpo contro un negozio alimentari di via Piave dove c'erano i titolari, ...