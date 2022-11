Antipasto di Black Friday 2022 con OnePlus 9 e 9 Pro su Amazon oggi

(Di martedì 15 novembre 2022) Susono presenti già sconti piuttosto interessanti che riguardano alcuni dispositivi legati al mondo della tecnologia e non possiamo non menzionare offerte super che vedono protagonisti il9 ed il cosiddetto9 Pro. Parliamo di smartphone Android che presentano un comparto tecnico di altissimo livello, assolutamente in linea con i top di gamma attualmente in commercio e per questo l’offerta odierna diè davvero irrinunciabile. Anteprima dicon le offerte dedicate a9 e 9 Pro suTempo di offerte, dunque, dopo gli aggiornamenti software trattati di recente. Se non avete tempo di attendere ancora qualche giorno, quando insomma partirà ufficialmente ...

GizChina.it

Un saporitoera arrivato il 14 ottobre con il primo singolo, Do I love you (Indeed I do), ... Il disco è un omaggio appassionato ai cataloghi delle gloriose etichette- Motown, Gamble ...... per l'appunto, "AnteprimaFriday", che proseguirà fino alla giornata del 13 novembre 2022 . Si tratta dunque di una sorta di "" in attesa del "momento clou", ma questo non significa ... ZTE Axon 40 Ultra ed altre occasioni in attesa del Black Friday: sconti fino al 50%! Anche Comet ha lanciato la sua promozione dedicata al Singles Day 11.11, con tante offerte tech e sconti anche oltre il 50%!Quest'ultima ha infatti reso effettivo il volantino chiamato, per l'appunto, "Anteprima Black Friday", che proseguirà fino alla giornata del 13 novembre 2022. Si tratta dunque di una sorta di ...