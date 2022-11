Vangelo di oggi 14 Novembre 2022 | Lc 18 | 35-43 | Video commento

... a riconciliare la medicina con ildi Cristo. Pertanto, invito tutti gli operatori sanitari ...dei medici per conoscere sempre più a fondo le regole di vita che la nostra medicina ucraina...... buon pastore, secondo l'immagine che emerge dalla prima lettura come dal. Un pastore non ... attese, le necessità del nostro popolo, compresa la situazione di disagio chevede faticare ..."Decidiamoci ad amare i figli più scartati, prendiamoci cura dei poveri, nei quali c'è Cristo, che per noi si è fatto povero", ha detto papa Francesco nell'omelia della messa per la Giornata Mondiale ...La pace è possibile, non rassegniamoci alla guerra', dice all'Angelus, dopo aver insistito sulla necessità di non farsi prendere dalla paura. Giornata mondiale dei poveri, primo atto la messa celebrat ...