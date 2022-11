Terna | con Tyrrhenian Lab 150 assunzioni entro 5 anni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il futuro diinizia nelle aule universitarie. Parte oggi, infatti, ilLab. Un progetto di formazione post laurea che si concretizza nella realizzazione del Master di II livello in “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”. Il percorso di studi dura un anno e vede coinvolti 45 studenti equamente divisi tra le università di Cagliari, Palermo e Salerno., che conta di portare così in azienda delle figure altamente specializzate, investe nelLab 100 milioni di euro in 5e punta a formare 150 professionisti. La presentazione, alla presenza degli studenti selezionati, avviene in contemporanea presso gli atenei coinvolti. A Salerno c’è l’amministratore delegato e d.g. di, che proprio qui si laurea in Ingegneria negli ...