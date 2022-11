Porsche Macan - Lelettrica arriva nel 2024 con 610 CV e si ricarica a 270 kW

(Di lunedì 14 novembre 2022) Potenza, agilità e tempi diridotti all'osso: sono queste le promesse della nuovaelettrica. La prima Suv 100% elettrica della Casa tedesca è quasi pronta al debutto, previsto nel, e i collaudatori sono impegnati da una parte all'altra del globo a mettere a punto quella che sarà l'apripista della PPE (Premium Platform Electric), la nuova piattaforma del gruppo Volkswagen sviluppata per l'elettriche d'alta gamma. Parola d'ordine efficienza. Modulare e con il pacco batterie ancora una volta posizionato nel pianale al di sotto dell'abitacolo, la PPE eredita dalle sportive Taycan e Audi e-tron GT l'architettura a 800V con la possibilità dire in corrente continua fino alla potenza massima di 270 kW, ma fa a meno della trasmissione a due rapporti in favore di nuove ...

Laelettrica arriverà nel corso del 2024 e sarà un modello molto importante per la strategia di elettrificazione della casa automobilistica tedesca. Per questo SUV a batteria, il ...Si tratta di un'architettura flessibile, che sarà destinata a diversi modelli e debutterà nel 2024 sulla nuova, con l'intento di farla spiccare per prestazioni e doti di guida fra le ...La Porsche Macan elettrica arriverà nel corso del 2024 e sarà un modello molto importante per la strategia di elettrificazione della casa automobilistica tedesca. Per questo SUV a batteria, il costrut ...All'interno del centro di Franciacorta, abbiamo potuto vedere e..provare da vicino progetti e sviluppi EV della casa di Zuffenheusen ...