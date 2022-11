“Pari a zero” La Lega non crede ai propri occhi | interrogazione sul nuovo ruolo di Di Maio

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ancora polemica su Luigi Die la possibilità che diventi inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico. L'eurodeputato dellaPaolo Borchia, responsabile federale per lanel mondo, ha depositato «un'a Josep Borrell, Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, affinché spieghi quali sono i punti in base ai quali si ritiene che il curriculum vitae di Luigi Disia adeguato per essere proposto per una posizione simile», quella di inviato speciale dell'Ue nei Paesi del Golfo. «Apprendiamo dagli organi di stampa - non nasconde lo stupore Borchia - che Luigi Di, ex ministro degli Esteri, fuori dal governo italiano per aver perso le ultime elezioni politiche e probabilmente attualmente inoccupato, sarebbe in corsa per la carica di inviato speciale ...

la Repubblica

Affermazioni pronunciate con una faccia tosta senza, con le quali, invece di ammettere che la ... da qui alla fine del campionato di sconfitte, in modo che si vada in serie B e si rifondi da. ..."Dopo Sir Alex Ferguson non c'è stata alcuna crescita nel club, i progressi sono statiallo", confessa il portoghese. "Un aspetto importante è stato come lo United ha esonerato Solskjaer, ... Di Maio in pole come inviato speciale Ue nel Golfo Persico, Gasparri: "Non ha competenze". E la Lega in Europ… Ancora polemica su Luigi Di Maio e la possibilità che diventi inviato dell’Unione Europea nel Golfo Persico. L’eurodeputato della ...L'utilità di Di Maio in quel posto rischierebbe di essere pari a zero". Per questo - conclude - ho depositato un'interrogazione proprio a Josep Borrell, Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, ...