NBA 2022 2023 | Embiid e Garland da record | Davis ferma i Nets

BasketUniverso

Infine l'attaccante della Juventus ha rivelato anche l'origine di quella strana esultanza : "Un mio amico che abita in America l'ha inventata per i giocatori died NFL. Barzagli No, non me l'ha ...Un Embiid spaziale con 59 punti trascina i 76ers al successo sui Jazz, Cleveland cade con Minnesota mentre i Lakers hanno la meglio sui Nets. Philadelphia 76ers - Utah Jazz 105 - 98 Una prova ... Tutte le City Edition NBA 2022-23, dalla più brutta alla più bella Nonostante i 51 punti di Darius Garland, di cui 27 nel solo ultimo quarto, Minnesota ha espugnato Cleveland, scesa in campo senza Allen e Donovan Mitchell, per cui è saltata anche la prima volta da ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...