Migranti | Tajani | “Serve un rafforzamento del codice di condotta per le ong in mare”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Al Consiglio Ue Affari esteri “l’Italia ha posto il tema dell’immigrazione, un problema europeo che dev’essere affrontato e risolto in modo comunitario. Ho posto l’accento non solo sull’immigrazione mediterranea, ma anche su quella legata alla rotta balcanica”. Così il nuovo ministro per gli affari esteri, Antonio, a termine del Consiglio Affari esteri durante un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. “undeldiche regola l’azione delle Organizzazioni non governative. Queste navi non fanno soccorso in, ma si danno appuntamento nel mediterraneo con i trafficanti, che portano le persone per poi scaricarle proprio su queste navi delle Ong”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.