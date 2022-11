Innovazione | AI e Quantum Computing | l’Icar Cnr celebra a Napoli i suoi primi 20 anni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 novembre 2022), Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR,20di attività con un evento-workshop dal titolo “Passato, presente e futuro” per ripercorre la storia e i traguardi raggiunti in questiè un istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con sedi a Rende,e Palermo. L’evento – che si terrà dal 14 al 16 novembre apresso l’Hotel Royal Continental – trova il suo fulcro centrale nella giornata di martedì 15, con un workshop internazionale dal titolo “Artificial Intelligence and: Challenges and Opportunities”. Due le tematiche principali del workshop, che rivestono un ruolo fondamentale ...