Canone Rai in bolletta | il chiarimento del ministero dell’Economia | «In giro voci infondate | resta com’è»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nel 2023 ilRai resterà nelladell’elettricità, secondo quanto comunicato oggi in una nota dale delle Finanze, guidato dal ministro leghista Giancarlo Giorgetti. «Ledi un’esclusione delRai dallaelettrica non risultano fondate, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso». Nella nota diffusa dal Mef, viene spiegato che «la milestone (il traguardo, ndr) Pnrr trova il suo fondamento nell’esigenza di tutela della concorrenza del mercato dell’energia elettrica e si basa sulle proposte Agcm (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ndr), la quale non aveva rilevato alcuna criticità in merito al pagamento delRai dal punto di vista della concorrenza del mercato ...

Matteo Salvini aveva promesso di eliminare il canone in bolletta. Ma adesso che Giancarlo Giorgetti è diventato ministro dell'Economia, il ministero rassicura che non fa parte dei lavori del ...