Al via il G20 di Bali dove tutti parlano di Putin | l' unico che manca

(Di lunedì 14 novembre 2022) Si è aperto con un giallo il vertice di: Sergei Lavrov, plenipotenziario e ministro degli Esteri della Federazione russa, sarebbe stato portato in ospedale appena arrivato sull’isola indonesiana, secondo quanto affermato dall’Associated Press citando funzionari indonesiani. Notizia subito seccamente smentita dalla portavoce del ministro, Maria Zakharova, secondo cui «questa, ovviamente, è la top della fake news», come ha scritto su Telegram postando un video che mostra Lavrov al lavoro in déshabillé con le palme sullo sfondo, apparentemente stupito per quella strana comunicazione battuta dalle agenzie. Ma tanto è bastato per delegittimare la missione del potente diplomatico e inficiare dunque la sua ambasciata in Indonesia ancor prima che cominciasse il vertice dei potenti della Terra. Se i segnali dell’accoglienza per la Russia sono questi, infatti, c’è poco da ...