Scommemorare Giorgio Manganelli

(Di domenica 13 novembre 2022) Quantunque una “narratività senza narrazione” fosse una possibilità che l’attraesse, precipitato di quell’idea sterniana della letteratura che ha attraversato con la sua purezza aerina tutta la letteratura europea giungendo fino a lui,non sembrò mai volersi limitare a “raccontare senza avere niente da raccontare”. E se con l’ultimo suo libro, Encomio del tiranno, egli ha ottenuto lo scopo di scrivere qualcosa non dicendo niente, neppure con essosembra aver ottenuto replica all’interrogativo che chiede come può, e a quale prezzo, un autore cercare di cogliere il proprio non detto. Si tratta peraltro d’una domanda posta soltanto per rendere più esplicita l’assenza di risposta, dal momento che il modo in cui un autore lascia apparire il suo non detto senza formularlo definisce inevitabilmente il rango di ...