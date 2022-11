Midtern | vittoria in Nevada per i democratici | c’è la maggioranza in Senato Biden | «Più forte per l’incontro con Xi Jinping»

Leggi su open.online

(Di domenica 13 novembre 2022) Con laindi Catherine Cortez Masto, imantengono il controllo del, che ora possono contare su 50 seggi a cui si aggiunge il voto della vicepresidente Usa Kamala Harris. Resta da assegnare in questo turno di Midterm il seggio in Georgia, che sarà deciso al ballottaggio del 6 dicembre, dove ipotrebbero guadagnare un voto in più della passata legislatura. Ancora aperta la partita alla Camera, dove isono 204 contro i 211 per i repubblicani, vicini alladi 218 seggi. ANSA-EPA/CAROLINE BREHMAN Catherine Cortez Masto rieletta alinper iEsulta il presidente americano Joe, che con la ...