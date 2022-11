L’Atalanta si fa rimontare ancora | l’Inter passa 2-3 al Gewiss

Leggi su bergamonews

(Di domenica 13 novembre 2022) Bergamo. Il 6° gol in 8 partite di Ademola Lookman non basta ad evitare la terza sconfitta consecutiva. Come contro il Napoli,va avanti e si fa, senza riuscire nella contro-rimonta.vince 2-3 e lascia fermi i nerazzurria 27 punti. Sotto gli occhi del co-chairman Stephen Pagliuca, la Dea vive un ritorno alto con marcature uomo su uomo a tutto campo e la difesa che prende forma a quattro. Al centro al posto dell’acciaccato dell’ultimo minuto Toloi c’è il rientrante José Palomino, lanciato da Gasperini per la prima assoluta stagionale da titolare dopo la sospensione per doping.viene sorpresa e va sotto al 25’ quando il solito Lookman calcia all’incrocio il rigore procurato da Zapata, ma si raccapezza e già nel finale di primo tempo ...