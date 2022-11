Istanbul | forte esplosione in centro | le immagini choc

(Di domenica 13 novembre 2022) Unaha scosso ildi, in Turchia, provocando il ferimento di 11 persone. Si parla di almeno 4 morti, secondo quanto riferiscono le autorità locali. La via interessata è Istiklal Caddesi, una via molto frequentata anche dai turisti. Sul posto ambulanze, camion dei pompieri e polizia. Ancora sconosciute le cause dell'accaduto.

Una strage, ancora non si sa cosa ci sia dietro. Paura aper unaesplosione in pieno centro: almeno sei i morti e 53 le persone rimaste ferite. La deflagrazione è avvenuta nell'isola pedonale di via Istiklal Caddesi. Le autorità di Ankara non ...Vatican News Dolore e angoscia in Turchia per unaesplosione nel centro di. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia). Il bilancio, provvisorio, è di quattro persone morte. Almeno 38 sono rimaste ...Una strage, ancora non si sa cosa ci sia dietro. Paura a Istanbul per una forte esplosione in pieno centro: almeno sei i morti e 53 le persone rimaste ferite. La deflagrazione è avvenuta nell'isola pe ...