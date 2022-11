ISPRA Roma | Concorso per 4 Ricercatori III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 13 novembre 2022) L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha indetto unPubblico per l’assunzione di 4 Figure Professionali come Ricercatore III. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di quattro posti per il profilo professionale di ricercatore IIIdel CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con sede di lavoro presso l'. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. ...