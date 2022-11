Dalle criptovalute catastrofe annunciata con odore di frode

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 novembre 2022) Warren Buffet, imprenditore, finanziere chiamato «l'oracolo di Omaha» già in tempi non sospetti disse, riferendosi alle cripto-valute: «Non investo neanche un centesimo su di loro...». Come dargli torto alla luce dei recenti flop di questo sistema finanziario. Infatti, la settimana scorsa, la Binance, sponsor di club calcistici, ha annunciato di rinunciare all'acquisizione della rivale FXT, piattaforma per il trading di. La rinuncia,su Twitter, è dovuta ai problemini riscontrati su una controllata della FXT, la Almeda, che ha un debito di circa 10 miliardi di dollari nei confronti della controllante. Le società del gruppo hanno richiesto negli USA, la chapter 11, la bancarotta, causando perdite pesantissime per lecome Bitcoin, Ethereum ed altre che sono passate da novembre 2021 da 69.000$ agli ...