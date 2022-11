ATP Finals 2022 | Casper Ruud vince all’esordio contro Felix Auger-Aliassime

(Di domenica 13 novembre 2022) Va al norvegesela prima partita delle ATPal Pala Alpitour di Torino. Il due volte finalista Slam di quest’anno supera il canadesecon il punteggio di 7-6(4) 6-4 e apre così nel modo giusto il Gruppo Verde, nell’attesa di una serata che vedrà impegnato Rafael Nadal, l’uomo che lo ha battuto al Roland Garros,l’americano Taylor Fritz in una specie di rivincita dei quarti di Wimbledon (o della finale di Indian Wells, a seconda dei punti di vista). Lungo tutto il primo set, la sensazione è che, nonostante gli scambi troppo corti non siano, ci sia ben poco da fare con il servizio dell’altro per i due. In sole tre occasioni, infatti, si arriva a 30 e in un’unica occasionesi issa ...

Fatto sta che il match inaugurale delle Nittodi Torino se l'è portato a casa Ruud, testa di serie numero 3, che nel primo match del gruppo verde ha battuto in due set (7 - 6 (4) - 6 - 4) ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Tennis,Torino 2022 , in onda dalle 21 su Rai 2 Che tempo che fa (talk show), in onda ...TORINO - Cominciata ufficialmente l'edizione numero 53 delle Nitto ATP Finals, la seconda che si disputa al Pala Alpitour di Torino. Nel primo incontro di singolare del Gruppo Verde, il norvegese Casp ...Il primo match di singolare delle Nitto ATP Finals va a Casper Ruud. Il norvegese si libera in scioltezza di Auger-Aliassime, che non ha mai avuto occasione di break.