Atalanta Inter in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

(Di domenica 13 novembre 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Il match è in programma domenica 13 novembre 2022 alle ore 12.30. La sfida è uno dei big match in programma in questo turno. Nessuna delle due formazioni vuole fare scappare il Napoli, per questo un successo è L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

L'si affida a Zapata dal 1' contro l', i nerazzurri con de Vrij dal primo e con la coppia Lautaro - Dzeko., formazioni ufficialiMusso, Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Pasalic, Zapata. All. Gasperini.Onana; Skriniar, de Vrij, ...Commenta per primo Il giorno di, oltre a rappresentare uno snodo importante per la stagione delle due nerazzurre, è un match speciale per Gian Piero Gasperini . L'allenatore della Dea oggi è alla sua 500esima ...Atalanta-Inter, gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in diretta su DAZN e Sky ...Serie A - 15° turno. Domenica 13 novembre alle 12,30 al Gewiss stadium arriva l’Inter, con il quale l’Atalanta condivide il quinto posto in classifica con 27 punti. Le formazioni ufficiali e il risult ...